بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "محمد صالحی" اظهار داشت: با بازگشایی مدارس، تردد دانشآموزان در ساعات ابتدایی و پایانی فعالیت مدارس افزایش مییابد و رانندگان باید هنگام عبور از این محدودهها، ضمن کاهش سرعت، توجه کامل به مسیر داشته و از سبقت و حرکات ناگهانی خودداری کنند.
وی افزود: والدین نیز هنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان، از توقف در حاشیه سوارهرو و محل عبور خودروها خودداری کرده و نقاط امن را برای این کار انتخاب کنند.
رئیس پلیس راه در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز سال تحصیلی، جاده را برای دانشآموزان امنتر کنیم؛ چند لحظه احتیاط بیشتر، میتواند جان یک دانشآموز را حفظ کند.