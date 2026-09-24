باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ "محمد صالحی" اظهار داشت: با بازگشایی مدارس، تردد دانش‌آموزان در ساعات ابتدایی و پایانی فعالیت مدارس افزایش می‌یابد و رانندگان باید هنگام عبور از این محدوده‌ها، ضمن کاهش سرعت، توجه کامل به مسیر داشته و از سبقت و حرکات ناگهانی خودداری کنند.

وی افزود: والدین نیز هنگام سوار و پیاده کردن دانش‌آموزان، از توقف در حاشیه سواره‌رو و محل عبور خودرو‌ها خودداری کرده و نقاط امن را برای این کار انتخاب کنند.

رئیس پلیس راه در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز سال تحصیلی، جاده را برای دانش‌آموزان امن‌تر کنیم؛ چند لحظه احتیاط بیشتر، می‌تواند جان یک دانش‌آموز را حفظ کند.