پزشکیان با نخست وزیر پاکستان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور پزشکیان با آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پاکستان
خبرهای مرتبط
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
پزشکیان صدای صلابت ملت شجاع ایران بود
آیت‌الله لاریجانی:
مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود
پزشکیان: همکاری مشترک برای مقابله با پدیده شوم تروریسم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: نمی‌توان از خلع سلاح سخن گفت اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت
پزشکیان وارد تهران شد
دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کامبوج در نیویورک
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
ابتکار توسعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
سخنرانی در سازمان ملل، مواضع اصولی و حق‌طلبانه ایران را طنین‌انداز کرد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار و گفت وگوی صمیمانه پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
باید گشایش‌های جدیدی در حوزه دارو انجام شود
سؤال از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار این هفته مجلس
پایگاه‌هایی که بودند اما دیگر نیستند!
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
عراقچی: آمریکا به تعهداتش عمل کند، تنگه هرمز ظرف ۷ روز باز می‌شود/ مهلت هفت روزه به محض پذیرش پیشنهاد ما توسط آمریکا آغاز می‌شود
گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت چهره ماندگار عرصه پزشکی، دکتر سعید پناهی
اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند