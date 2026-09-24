باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست ایران مقابل ازبکستان در دیداری تدارکاتی اظهار کرد: ابتدا بابت این باخت عذرخواهی میکنم و به تیم و سرمربی خوب ازبکستان تبریک میگویم. گل اول و دوم را روی اشتباهات فردی خوردیم؛ آنهم در زمانهایی که در حال کنترل بازی بودیم.
او با انتقاد از احسان حاجصفی و علیرضا بیرانوند گفت: گل اول روی اشتباه بسیار بچگانه ما به ثمر رسید، اما در نیمه دوم با تعویضهای خود به گل رسیدیم. به دنبال زدن گل دوم بودیم، اما باز هم بازیکن باتجربه ما اشتباه بسیار بچگانهای انجام داد و شرایط ما پس از آن به هم ریخت. تغییرات زیادی داشتیم و خیلی از بازیکنان برای اولین بار در فضای تیم ملی بازی میکردند. از برخی از آنها راضی بودیم، اما برخی دیگر نیاز به زمان و بازی بیشتری دارند تا به تیم ملی کمک کنند.
سرمربی تیم ملی ایران درباره افزایش کیفیت تیم ملی ازبکستان تصریح کرد: در نشست خبری قبل از بازی هم گفتم که ازبکستان در حال پیشرفت است. مهم این است که این مسابقه با وجود ملی بودن، برای ما حالت تدارکاتی داشت. تغییرات زیادی داشتیم و تلاش کردیم عیار برخی از جوانان را به دست بیاوریم. گل اول و دوم را بیشتر روی اشتباهات فردی خوردیم.
قلعهنویی در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: این بازیها برای همین است که اشتباهات فردی انجام شود تا در دیدارهای رسمیتر، چنین اشتباهاتی تکرار نشود. شکی نیست که ازبکستان رو به پیشرفت است و مربی خوبی دارد، اما روی گل اول و دوم تمرکز لازم را نداشتیم. شرایط به شکل دیگری رقم خورد و مقصر اصلی این اتفاق هم من هستم.
او درباره اینکه ازبکستان تاکنون در هیچ دیداری سه گل به تیم ملی ایران نزده بود و چنین اشتباهاتی از ملیپوشان ایرانی سر نزده بود، عنوان کرد: بازیکنان در همه جای دنیا اشتباه میکنند. در جام جهانی هم دیدید با وجود پایاپای بودن بازی اسپانیا - بلژیک، دروازهبان بلژیک اشتباه کرد و نتیجه را واگذار کردند. این جزیی از فوتبال است.
سرمربی تیم ملی ایران درباره مشکل بدنی برخی از ملیپوشان اظهار کرد : من هم قبول دارم که اشتباهات بچهگانه دو بازیکن ما باعث شد نتیجه را از دست بدهیم. در تیم ملی مسئله بدنی در کار نیست نیست؛ چون تنها میتوانید دو یا سه جلسه تمرینی داشته باشید و مشکل ما بدنی نبود. این مسابقه هم اولین فیفادی پس از جام جهانی است و در نشست قبلی هم گفتم هنوز به شرایط آرمانی نرسیدهایم. مقابل روسیه قطعاً وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت.
قلعهنویی درباره نیاز به تغییر نفرات و استفاده از بازیکنان جوان در تیم ملی ایران گفت: زمان زیادی تا جام ملتها نداریم. میخواهیم تغییرات بدهیم، اما باید این تغییرات به شکلی باشد که زیاد آسیب نبینیم. متأسفانه امروز از دو بازیکن باتجربه آسیب دیدیم و گل خوردیم که جزئی از فوتبال است. با این وجود، مقصر اصلی من بودم. این یک بازی دوستانه بود، اما از مردم عزیز ایران معذرتخواهی میکنیم. من اطمینان دارم روند تیم ملی دوباره صعودی خواهد شد.
منبع: فدراسیون فوتبال