وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای قرقیزستانی خود دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژینبک کولوبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان روز پنجشنبه ۲ مهرماه در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

وزیر امور خارجه که به همراه رئیس‌جمهور در این نشست حضور دارد، روز‌های گذشته دیدار‌های متعددی با همتایان خود از کشور‌های مختلف داشته و در این دیدار‌ها ضمن بررسی مهمترین محور‌های روابط دوجانبه و منطقه‌ای، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم درباره موضوعات مختلف منعکس شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: قرقیزستان ، عباس عراقچی
خبرهای مرتبط
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
دیدار و گفت وگوی عراقچی و وزیر خارجه انگلیس
عراقچی با وزیر امور خارجه اردن دیدار و گفت‌و‌گو کرد
عراقچی در دیدار با همتای اوکراینی پیگیر حمله به کشتی ایرانی در خزر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: نمی‌توان از خلع سلاح سخن گفت اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت
پزشکیان وارد تهران شد
دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کامبوج در نیویورک
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
ابتکار توسعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
سخنرانی در سازمان ملل، مواضع اصولی و حق‌طلبانه ایران را طنین‌انداز کرد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار و گفت وگوی صمیمانه پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
باید گشایش‌های جدیدی در حوزه دارو انجام شود
سؤال از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار این هفته مجلس
پایگاه‌هایی که بودند اما دیگر نیستند!
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
عراقچی: آمریکا به تعهداتش عمل کند، تنگه هرمز ظرف ۷ روز باز می‌شود/ مهلت هفت روزه به محض پذیرش پیشنهاد ما توسط آمریکا آغاز می‌شود
گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت چهره ماندگار عرصه پزشکی، دکتر سعید پناهی
اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند