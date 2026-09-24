شی جین‌پینگ در دیدار با ترامپ خواستار بازگشت آمریکا و ایران به مذاکرات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین در دیدار پشت در‌های بسته با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود که در کاخ سفید برگزار شد، از آمریکا و ایران خواست برای پایان دادن به جنگ به گفت‌و‌گو بازگردند. 

به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، شی گفت که چین «همواره بر این باور بوده است که حاکمیت و امنیت همه کشور‌ها باید مورد احترام قرار گیرد» و در کاهش تنش‌ها و تشویق مذاکرات، نقشی سازنده ایفا کرده است.

او حمایت چین از بازگشت آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که دو طرف هرچه سریع‌تر به حل اختلافات خود از طریق مذاکره بازگردند و به توافقی جامع، از جمله درباره مسئله هسته‌ای، دست یابند.

شی همچنین از آمریکا خواست «به موضع درست خود در مخالفت با استقلال تایوان پایبند باشد» و مسئله تایوان را با احتیاط مدیریت کند تا پایه‌ای محکم برای همکاری‌های راهبردی و روابط دوجانبه ایجاد شود.

او گفت موضع پکن در زمینه حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی چین «کاملاً روشن» است.

شی همچنین گفت ایجاد روابط سازنده میان چین و آمریکا بر پایه ثبات راهبردی، اقدامی مصلحتی و کوتاه‌مدت نیست و افزود که چشم‌انداز جدید برای این روابط، گامی رو به جلو در مسیر کمک به دو کشور برای یافتن راه درست تعامل با یکدیگر است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شی جین پینگ ، دونالد ترامپ ، کاخ سفید
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۳ - مهر - ۱۴۰۵
نخست وزیر قطر: پیشرفت‌هایی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل شد/ و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
کی تفاهم نامه اسلام آباد رو به هم زد ؟؟؟
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