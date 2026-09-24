باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت گاز طبیعی در اروپا روز پنجشنبه در بحبوحه تداوم درگیریها در غرب آسیا و کاهش امیدها به بازگشت جریان انرژی از طریق تنگه هرمز به سطح معمول در کوتاهمدت، افزایش یافت. این در حالی است که بازارها همچنان با نوسانات شدیدی روبهرو هستند.
قیمت قراردادهای آتی شاخص گاز طبیعی تا ۴.۲ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که قیمتها روز گذشته کاهش یافته بود. معاملهگران در شرایط کنونی تحولات ژئوپلیتیکی را در کنار تلاشهای اروپا برای تسریع روند پر کردن ذخایر گاز پیش از فصل زمستان مورد ارزیابی قرار میدهند.
با وجود نشانههایی از افزایش محمولههای نفتی عبوری از تنگه هرمز، جریان گاز طبیعی مایع (LNG) همچنان محدود است؛ زیرا انتقال آن به کشتیهای ویژه نیاز دارد و این محمولهها در تنگه هرمز با خطرات امنیتی بیشتری مواجه هستند. این وضعیت رقابت میان اروپا و آسیا برای دسترسی به عرضه جهانی گاز را تشدید کرده است.
رسانههای غربی این آمار را گزارش دادهاند که سطح پرشدگی ذخایر گاز اروپا در حال حاضر حدود ۷۰ درصد است که پایینتر از میانگین فصلی ۸۶ درصد قرار دارد.
قرار است گروه هماهنگی گاز اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت عرضه گاز تشکیل جلسه دهد. همزمان، قیمت قراردادهای آتی گاز هلند در نزدیکترین سررسید، که شاخص قیمت گاز در اروپا محسوب میشود، ساعت ۸:۴۶ صبح به وقت آمستردام ۳.۴۴ درصد افزایش یافت و به ۷۴.۴۹ یورو به ازای هر مگاواتساعت رسید.
کاهش عرضه گاز طبیعی مایعشده از غرب آسیا بر واردکنندگان مختلف تاثیر گذاشته است، اما اروپا به دلیل پایینتر بودن سطح ذخایر گاز این قاره نسبت به میزان معمول، حتی پیش از آغاز درگیریها در منطقه، با فشار بیشتری مواجه است.
منبع: اسپوتنیک