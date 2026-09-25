نماینده مجلس می‌گوید افراد شناخته‌شده نباید برای معافیت از سربازی به هر اقدامی متوسل شوند، چون سربازی یک قانون و در عین حال یک مسئولیت و افتخار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدام علیرضا بیرانوند دروازبان تیم ملی فوتبال کشورمان برای گرفتن معافیت سربازی گفت: معافیت از خدمت سربازی روال قانونی مشخصی دارد و باید از طریق سازمان نظام وظیفه پیگیری شود. صرف داشتن تتو نیز به معنای وجود مشکل اعصاب و روان نیست و نمی‌تواند مبنای معافیت قرار گیرد؛ بنابراین انتظار دارم بیرانوند این موضوع را تکذیب کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با تاکید بر اینکه افراد شناخته‌شده نباید برای معافیت از سربازی به هر اقدامی متوسل شوند، اظهار کرد: سربازی یک قانون و در عین حال یک مسئولیت و افتخار است و جوانان در دوران خدمت، مهارت‌ها و تجربه‌هایی کسب می‌کنند که در زندگی آینده آنها مؤثر است.

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ورزشکاران کشورمان نماد غیرت، عزت و افتخارآفرینی هستند و شأن و جایگاه آنها همواره مورد احترام مردم است؛ بنابراین انتظار می‌رود این چهره‌های محبوب، در رعایت قانون و مسئولیت‌های اجتماعی نیز الگو باشند.

ولایتمدار تصریح کرد: ورزشکاران برای برخورداری از معافیت نیز باید شرایط قانونی، ازجمله عنوان سربازقهرمان را داشته باشند و صرف ورزشکار بودن موجب معافیت نمی‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر بیرانوند واقعاً دچار آسیب جسمی است که مانع خدمت می‌شود، باید از مسیر کمیسیون پزشکی اقدام کند و این کمیسیون درباره وضعیت وی تصمیم بگیرد؛ در صورت تایید، ممکن است فرد معاف، معاف از رزم و یا واجد شرایط دیگری شود. ورزشکاران همچنین می‌توانند دوران خدمت خود را در تیم‌های نظامی سپری کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی چهره‌های شناخته‌شده تصریح کرد: قوانین مربوط به سربازی و معافیت روشن است و هیچ فردی نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که شائبه فریبکاری یا دور زدن قانون ایجاد شود.

ولایتمدار گفت: مسئله فقط شخص بیرانوند نیست؛ چهره‌های مشهور، به‌ویژه ورزشکارانی که برای بخشی از جامعه الگو هستند، در نحوه مواجهه با قانون مسئولیت اجتماعی بیشتری دارند. اگر فردی شرایط قانونی معافیت را داشته باشد، باید از مسیر قانونی اقدام کند و تصمیم‌گیری نیز برعهده نهادهای مسئول است، اما شهرت و محبوبیت نباید به امتیازی فراتر از قانون تبدیل شود. 

 

برچسب ها: خدمت سربازی ، علیرضا بیرانوند
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