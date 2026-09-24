نتانیاهو در جریان سخنرانی در سازمان ملل که با خروج نمایندگان ده‌ها کشور همراه بود، از حملات علیه ایران دفاع کرده و خواستار ادامه اشغال سوریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک ده‌ها کشور، همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند.

نتانیاهو در جریان این سخنرانی، اول از همه به حملات تجاوزکارانه اخیر علیه کشورمان اشاره کرد و گفت که نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار دشوار، اما تصمیم آن «بسیار آسان» بود.

او گفت: «ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران سخت بود. انجام آن بسیار سخت بود. اما برای من، این یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که تا به حال به عنوان نخست وزیر گرفته‌ام، زیرا اگر این کار را نمی‌کردیم، همه ما مرده بودیم.»

اشاره او به ادعا‌های واهی و تکراری درباره توسعه تسلیحات هسته‌ای در ایران است که تا کنون هیچ مدرکی درباره آن ارائه نکرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس دولت موقت سوریه را مستقیما خطاب قرار داد و صراحتا از قصد تل‌آویو برای ادامه اشغالگری خبر داد. او گفت: «به آقای الشرع می‌گویم که یهودیان از روزگار پیامبر موسی (ع) در بلندی‌های جولان بوده‌اند».

اظهارات او پس از آن مطرح شد که الشرع روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و خواستار خروج نظامیان اشغالگر اسرائیلی از خاک سوریه شد. 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه به شریک مهم تجاوزگری‌های خود اشاره کرده و گفت: «هیچ شریکی بهتر از ترامپ برای اسرائیل وجود ندارد».

او با اشاره به آغاز جنگ مشترک علیه ایران، افزود: «من از او به خاطر تصمیم جسورانه‌اش تشکر می‌کنم. او با جسارت با خطر بزرگی برای آمریکا، اسرائیل و جهان مقابله کرد.»

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانی خود، به زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک اشاره کرد. او گفت: «به آقای ممدانی می‌گویم، از زمان انتخاب شما به عنوان شهردار نیویورک، یهودیان دیگر در آنجا احساس امنیت نمی‌کنند. به همه کسانی که اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کنند، از جمله شهردار نیویورک، می‌گویم شرم بر شما».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین با وجود حدود ۷۴ هزار نفر که در دو سال جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند، گفت که «اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی نشده» و آن را «دروغ قرن حاضر» خواند!

این سخنرانی در حالی صورت گرفت که از عصر امروز، تجمعات اعتراضی در نیویورک علیه او برگزار شد. رسانه‌ها از دستگیری دست کم یک نفر تا این لحظه خبر داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مجمع عمومی ، بنیامین نتانیاهو
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