باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین بزرگداشت و ترحیم فقیه فقید جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی (ره)، شامگاه پنج‌شنبه با حضور علما، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

این مراسم معنوی شامگاه پنج‌شنبه (۲ مهرماه) پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، از سوی آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

در این آیین، آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس، با اشاره به جایگاه برجسته حوزوی و خدمات دینی آن عالم ربانی، به تبیین ابعاد شخصیتی، مراتب علمی، فقهی، رجالی و سجایای اخلاقی حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی پرداخت و فقدان ایشان را ثلمه‌ای برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع خواند.

این آیین معنوی با برنامه‌های قرآنی و ادعیه‌خوانی همراه بود؛ روح‌الله جمشیدی آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد و دعای پرفیض کمیل نیز با نوای سید محسن رسولی طنین‌انداز شد.

گفتنی است، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، متولد ۱۳۰۶ در زنجان، از مراجع تقلید و استوانه‌های علمی حوزه علمیه قم بود که دهه‌ها به تدریس، تحقیق و تربیت شاگردان در سطوح عالی فقه و اصول اشتغال داشت. اقامه نماز جماعت در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و مدرسه فیضیه از برنامه‌های مستمر این فقیه عالی‌قدر بود.

آن عالم پارسا سرانجام در ۳۰ شهریورماه جاری در قم به لقاءالله پیوست و پیکر مطهرش پس از تشییعی باشکوه با حضور مراجع، علما و مردم مؤمن، در جوار بارگاه مطهر کریمه اهل‌بیت (س) آرام گرفت.