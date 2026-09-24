باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب پنجشنبه رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر، موجب رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نقاط جنوب فارس و شمال و غرب هرمزگان خواهد شد.
وی افزود: امشب در برخی مناطق جنوب فارس، شمال و غرب هرمزگان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید مهیا است.
او گفت: روز جمعه در برخی نقاط استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده پیشبینی میشود. همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه علاوهبر نوار ساحلی شمال، در ارتفاعات و مناطق شمالی استانهای سمنان، اردبیل و آذربایجان شرقی رگبار پراکنده باران، گاهی وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود:سامانه بارشی در روز دوشنبه در مناطق شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تشدید شده و بارشها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
او بیان کرد:همچنین طی روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط واقع در شمالشرق، شرق، دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک پیشبینی میشود.
ضیائیان گفت: امشب تنگه هرمز و دریای عمان، و در روزهای جمعه و شنبه دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود.