معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو درباره استفاده از پایگاه‌های اروپایی برای حمایت از عملیات آمریکا علیه ایران، گفت که اروپا نمی‌تواند از مسئولیت خود در این تجاوز شانه خالی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۲ مهرماه در واکنش به اظهارات «مارک روته»، دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه ۵ هزار فروند هواپیما از اروپا برای حمایت از تجاوز نظامی آمریکا به ایران به پرواز درآمدند، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«اعتراف دبیرکل ناتو به انجام ۵۰۰۰ سورتی پرواز از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، نشان داد اروپا بخشی از زیرساخت تجاوز بوده است.

دولت‌هایی که قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دادند، نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. این مشارکت، بی‌پاسخ نمی‌ماند.»

برچسب ها: کاظم غریب‌آبادی ، ناتو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار و به همراه ناتو جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵۰۰۰ حمله هوایی به ایران انجام دادند.

۱۰:۱۹۰۳ مهر ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار و به همراه ناتو جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از خردادماه سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵۰۰۰ حمله هوایی به ایران انجام دادند.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
ناتو جنایتکار یک سازمان تروریستی بوده است
ناتو جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون حامی اصلی تروریسم، القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان، پاکستان، عراق، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و جهان جنایتی رخ می دهد که دست ناتو جنایتکار در کار است.
۶
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
باید سلاح هسته‌ای قاره پیما تولید شود اشغالگران باید به درک واصل شوند
۶
۲
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