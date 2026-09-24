باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۲ مهرماه در واکنش به اظهارات «مارک روته»، دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه ۵ هزار فروند هواپیما از اروپا برای حمایت از تجاوز نظامی آمریکا به ایران به پرواز درآمدند، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«اعتراف دبیرکل ناتو به انجام ۵۰۰۰ سورتی پرواز از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، نشان داد اروپا بخشی از زیرساخت تجاوز بوده است.

دولت‌هایی که قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دادند، نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. این مشارکت، بی‌پاسخ نمی‌ماند.»