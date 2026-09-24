برگزاری انتخابات شوراها قطعی است/ احتمال برگزاری در اواخر آبان

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس با تأکید بر قطعی‌بودن برگزاری هفتمین دوره این انتخابات، از احتمال برگزاری آن در اواخر آبان‌ماه امسال در پی اصلاح مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی‌کوچی در واکنش به مباحث مطرح‌شده پیرامون نحوه ادامه فعالیت شورا‌های دوره ششم، زمان پایان کار این نهاد‌ها و شایعات مربوط به احتمال قائم‌مقامی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و این رویداد قطعی است و برگزار خواهد شد.

او با اشاره به روند قانونی و پیشینه تصمیم‌گیری‌ها درباره زمان‌بندی انتخابات افزود: بر اساس مصوبه پیشین شورای عالی امنیت ملی، مقرر شده بود انتخابات این دوره، با توجه به شرایط خاص کشور، ۲ ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی برگزار شود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی فارس ادامه داد: با توجه به ضرورت‌های اجرایی و تصمیمات جدید، این مصوبه در حال حاضر در مسیر بازنگری و اصلاح قرار دارد و امیدواریم با نهایی‌شدن سریع‌تر آن، زمینه و چارچوب قانونی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تکمیل فرایند اصلاح این مصوبه، پیش‌بینی می‌شود هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اواخر آبان‌ماه امسال برگزار شود.

منبع: دفتر نماینده مجلس

برچسب ها: انتخابات ، شوراها ، آبان ، استان فارس
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