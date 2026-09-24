برگزاری انتخابات شوراها قطعی است/ احتمال برگزاری در اواخر آبان

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضاییکوچی در واکنش به مباحث مطرحشده پیرامون نحوه ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم، زمان پایان کار این نهادها و شایعات مربوط به احتمال قائممقامی وزارت کشور اظهار داشت: موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بهطور جدی در دستور کار قرار دارد و این رویداد قطعی است و برگزار خواهد شد.
او با اشاره به روند قانونی و پیشینه تصمیمگیریها درباره زمانبندی انتخابات افزود: بر اساس مصوبه پیشین شورای عالی امنیت ملی، مقرر شده بود انتخابات این دوره، با توجه به شرایط خاص کشور، ۲ ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی برگزار شود.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی فارس ادامه داد: با توجه به ضرورتهای اجرایی و تصمیمات جدید، این مصوبه در حال حاضر در مسیر بازنگری و اصلاح قرار دارد و امیدواریم با نهاییشدن سریعتر آن، زمینه و چارچوب قانونی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تکمیل فرایند اصلاح این مصوبه، پیشبینی میشود هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اواخر آبانماه امسال برگزار شود.
منبع: دفتر نماینده مجلس