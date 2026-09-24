باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، صبح امروز پنجشنبه با خوزه مانوئل آلبارس بوئنو وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح تحولات جاری در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت اتخاذ رویکردی مسئولانه و منطبق با حقوق بینالملل از سوی کشورهای اروپایی در قبال اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تداوم اشغالگری و نسلکشی فلسطینیان و توسعهطلبی تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه، مسئولیت همه دولتها برای توقف این تجاوزات و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست را متذکر شد.
در این دیدار درباره مناسبات دوجانبه ایران و اسپانیا نیز بحث و تبادل نظر شد.