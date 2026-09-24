باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانسه از تصمیم خود برای اجازه عبور هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، از حریم هوایی این کشور در مسیر سفر او به سازمان ملل، با وجود صدور حکم بازداشت نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بینالمللی، دفاع کرد.
پاسکال کنفانرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، به خبرنگاران گفت که مجوز عبور این هواپیما «کاملا مطابق با قوانین بینالمللی» بوده است. کنفانرو افزود: «اساسنامه رم» (معاهده بینالمللی تاسیسکننده دیوان کیفری بینالمللی) هیچ تعهدی برای کشورها در رابطه با پرواز بر فراز قلمروشان ایجاد نمیکند حتی اگر فردی که حکم بازداشت علیه او صادر شده، مسافر هواپیما باشد.
بر اساس اطلاعات اپلیکیشن ردیابی پرواز «فلایترادار۲۴»، هواپیمای نتانیاهو از فراز یونان، ایتالیا و فرانسه عبور کرده است. نتانیاهو به دلیل احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی علیه او و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل به دلیل جنایت جنگی در غزه امکان سفر به بسیاری از کشورها را ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا نیز گفت در حال حاضر نمیتوان درباره اینکه آیا مقامهای صهیونیستی برای عبور از حریم هوایی ایتالیا درخواست مجوز کردهاند یا خیر، پاسخ فوری ارائه کرد.
منبع: رویترز