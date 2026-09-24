وزرای امور خارجه ایران و لهستان در نیویورک درباره تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، صبح امروز پنج‌شنبه با رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عراقچی در این دیدار ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه غرب آسیا، ناامنی موجود در تنگه هرمز را ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا دانست و بر اهمیت اتخاذ موضع اصولی از سوی همه کشورها، از جمله کشور‌های اروپایی، در محکوم‌کردن تجاوز نظامی علیه ایران و همچنین جنایات ارتکابی در جریان آن تأکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با ابراز نگرانی از تداوم منازعه اوکراین، تلاش برخی طرف‌ها برای فرافکنی و پیوند دادن این منازعه با تحولات منطقه غرب آسیا را بسیار خطرناک دانست و بر اهمیت برخورد مسئولانه کشور‌های اروپایی با مسائل این قاره تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین درباره روابط دوجانبه ایران و لهستان نیز گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

برچسب ها: لهستان ، عباس عراقچی
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