باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سنای آمریکا روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را که مجلس نمایندگان پیش‌تر تصویب کرده و دونالد ترامپ را ملزم به خارج کردن نیرو‌های آمریکایی از جنگ با ایران می‌کرد، با اختلاف اندک رد کرد.

گفته شده نارضایتی در میان سناتور‌های جمهوری‌خواه از نحوه مدیریت جنگ در حال افزایش است و در جریان این رای‌گیری، چهار سناتور جمهوری‌خواه به اعضای فراکسیون دموکرات سنا پیوسته و به قطعنامه اختیارات جنگی رأی مثبت دادند. با این حال، قطعنامه با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف، در سنا ناکام ماند.

این قطعنامه دو ماه پیش با ۲۱۴ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شده بود.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی که به این قطعنامه رای مثبت داده، می‌گوید: «این درگیری بدون دریافت مجوز کنگره بیش از حد طولانی شده است و جنگ به دلیل تأثیر آن بر قیمت بنزین، گازوئیل و کود، به یک هزینه سیاسی جدی برای نامزد‌های جمهوری‌خواه تبدیل شده است».

تیلیس گفت: «به نقطه‌ای رسیده‌ایم که واقعاً به پاسخ نیاز داریم. باید بدانیم موفقیت چه شکلی خواهد داشت».

او افزود از زمان نخستین حملات علیه ایران در ماه فوریه (اسفند) «واکنش منفی افکار عمومی به‌طور مستمر در حال افزایش بوده است. نمی‌دانیم این جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین نگرانیم که به یک جنگ بی‌پایان تبدیل شود. این جنگ آشکارا از نظر اقتصادی به مردم آسیب می‌زند. چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ هدف چیست؟»

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند حمایت جمهوری‌خواهان از جنگ کاهش یافته است. در نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان که اخیرا انجام شده، حمایت از جنگ در میان افرادی که خود را جمهوری‌خواه معرفی کرده‌اند، از ماه مارس تاکنون بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان می‌گویند که بزرگ‌ترین مشکل ناشی از جنگ برای بسیاری از جمهوری‌خواهان، تأثیر آن بر قیمت بنزین و گازوئیل بوده است؛ قیمت‌هایی که از زمان صدور دستور حملات از سوی ترامپ به‌شدت افزایش یافته‌اند.

میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا پیش از جنگ کمتر از ۳ دلار به ازای هر گالن بود، اما اکنون به ۴.۵۰ دلار رسیده است. قیمت گازوئیل نیز در ژانویه حدود ۳.۵۲ دلار به ازای هر گالن بود و این هفته به رکورد ۶.۵۲ دلار در اواخر سپتامبر رسید.

منبع: نشریه هیل