باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد نیروهای این جنبش به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان در شهر ینبع، واقع در ساحل دریای سرخ در غرب عربستان حمله کردهاند.
او همچنین گفت نیروهای انصارالله یک «هدف حساس» را در ریاض مورد حمله قرار دادهاند و تأکید کرد این حملات در واکنش به اقدامات نظامی طرف مقابل انجام میشود. عربستان شامگاه پنجشنبه استانهای مأرب، صعده، حدیده، تعز و الجوف در یمن را هدف قرار داده بود.
سریع در پیامی نوشت: «تا زمانی که تجاوز متوقف شود و محاصره کشور عزیزمان برداشته شود، به هدف قرار دادن تجمعات نیروهای دشمن سعودی ادامه خواهیم داد».
منبع: بریکینگ نیوز