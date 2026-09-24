باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به او حمله کرد.
کاتس در واکنش به سخنان اردوغان گفت «اردوغان سلطان کاغذی است؛ در سخنرانیهای تحریکآمیز قوی و در عمل ضعیف است.» او از اردوغان خواست «حملات خود» علیه قدس را متوقف کند و گفت: «پیشنهاد میکنم دست از مشغول شدن به اسرائیل بردارد.»
اردوغان روز سهشنبه در سخنرانی خود در سازمان ملل تاکید کرده بود که غزه «نهتنها بزرگترین گورستان کودکان در جهان است، بلکه بالاترین میزان قطع عضو در میان کودکان در جهان را نیز دارد.» او افزود: «ما با یک تصور مرگبار مواجه هستیم که هرگز سیر نمیشود.»
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که نوار غزه میزبان بزرگترین گروه کودکان دچار قطع عضو در تاریخ معاصر است و این کودکان با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محدودیتهای اعمالشده از سوی رژیم تروریستی اسرائیل برای ورود تجهیزات ضروری مانند پروتز مواجه هستند.
رژیم تروریستی اسرائیل همچنان حملات خود در نوار غزه را ادامه میدهد و با بمباران و تخریب خانههای مسکونی و چادرها، غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان و همچنین جنینها در رحم مادرانشان را هدف قرار میدهد.
منبع: المیادین