باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تسلیت این ضایعه به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و عموم شیعیان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: علما و مراجع تقلید، حافظان و برج و بارو‌های قلعه اسلام هستند و هنگامی که یکی از آنان از دنیا می‌رود، به تعبیر روایات، لطمه‌ای به پیکره اسلام وارد می‌شود که جبران آن آسان نیست.

او با اشاره به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی رحلت این مرجع عالیقدر افزود: در این پیام نیز بر این نکته تأکید شده است که فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی، فقدان عالمی است که برای جبران جای خالی او باید مدت‌ها انتظار کشید.

امام جمعه شیراز، آیت‌الله شبیری زنجانی را عالمی برخاسته از خاندان علم، سیادت و مرجعیت توصیف کرد و گفت: ایشان در بیت علم و معنویت رشد یافتند و پدر بزرگوارشان، مرحوم آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی، از عالمان برجسته و از حاضران در محضر علمی و عرفانی حضرت امام خمینی (ره) بودند.

دژکام با اشاره به ارتباط علمی و معنوی مرحوم آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی با حضرت امام خمینی (ره)، به ماجرای سفر این دو عالم بزرگوار به مشهد مقدس و دیدار با مرحوم آیت‌الله نخودکی اصفهانی اشاره کرد و افزود: مرحوم نخودکی اصفهانی از عالمانی بود که کرامات و مقامات معنوی او در میان اهل معرفت و حتی برخی نویسندگان و اندیشمندان مورد توجه قرار گرفته است.

او ادامه داد: نقل شده است که امام خمینی (ره) و مرحوم آیت‌الله سیداحمد شبیری زنجانی از مرحوم نخودکی اصفهانی درخواست آموختن علم کیمیا کردند، اما ایشان به جای آن، آنان را به عملی بالاتر و مؤثرتر راهنمایی کرد و بر اهمیت نماز و اذکار پس از آن تأکید داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه معنویت و ارتباط با خداوند، منشأ ارزش و جایگاه علمای دین است، گفت: اگر امروز در مجلس بزرگداشت یک عالم و مرجع دینی گرد هم آمده‌ایم، باید بدانیم که ارزش و جایگاه چنین شخصیت‌هایی تنها به دانش آنان محدود نمی‌شود، بلکه معنویت، ارتباط با خدا و تقوای آنان نیز در این جایگاه نقش اساسی دارد.

او با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی در دانش رجال و حدیث اظهار کرد: از دوران طلبگی در حوزه علمیه قم، جایگاه علمی ایشان برای ما شناخته‌شده بود. ایشان از شخصیت‌های برجسته علمی حوزه بودند و در مباحث رجال، درایه و تحلیل اسناد روایات، صاحب‌نظر و دارای مبانی علمی ویژه بودند.

دژکام افزود: آیت‌الله العظمی سبحانی نیز در سخنانی درباره شخصیت علمی آیت‌الله شبیری زنجانی، بر جایگاه ویژه ایشان در علم رجال و داشتن مبانی جدید در این عرصه تأکید کرده بودند.

او با اشاره به خاطرات خود از مرحوم آیت‌الله سیدعبدالرسول شریعتمداری جهرمی گفت: ایشان از عالمان برجسته استان فارس و از هم‌بحث‌های آیت‌الله شبیری زنجانی بودند و در موارد علمی، جایگاه علمی آیت‌الله شبیری را بسیار ارج می‌نهادند. این موضوع نشان‌دهنده احترام و تواضع متقابل میان علمای حوزه‌های علمیه است.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته حوزه‌های علمیه این است که عالمان، با وجود اختلاف‌نظر‌های علمی، حرمت یکدیگر را حفظ می‌کنند و در برابر حقیقت و نظر علمی دیگران متواضع هستند.

علم حقیقی انسان را به یقین نسبت به حقانیت قرآن و معاد می‌رساند

آیت‌الله دژکام با اشاره به آیات قرآن کریم درباره جایگاه علم و عالمان گفت: قرآن کریم از عالمان به عنوان کسانی یاد می‌کند که حقانیت آنچه بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده را می‌شناسند و به آن یقین دارند.

او افزود: این مسئله تنها اختصاص به روحانیون ندارد و همه ما باید برای شناخت حقانیت قرآن و آموزه‌های دینی تلاش کنیم. در اصول دین، انسان باید با تحقیق و یقین به باور برسد و در فروع دین از مرجع تقلید پیروی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس همچنین با اشاره به مسئله معاد و زندگی پس از مرگ گفت: یکی از آموزه‌های مهم قرآن، باور به قیامت و حیات پس از مرگ است. اعتقاد به معاد باید در رفتار انسان اثر بگذارد و او را برای زندگی اخروی آماده کند.

او با بیان اینکه آمادگی برای آخرت در عمل به واجبات و ترک محرمات نمود پیدا می‌کند، تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ به پرسش درباره چگونگی آماده‌شدن برای مرگ و آخرت، بر انجام واجبات و دوری از محرمات تأکید فرموده‌اند.

دژکام ادامه داد: جامعه مؤمنان باید نسبت به ارزش‌های دینی حساس باشد و در برابر گسترش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی بی‌تفاوت نباشد. خانواده‌ها نیز باید با دقت بیشتری از فرزندان خود مراقبت کنند و زمینه حفظ آنان از آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی را فراهم آورند.

تأکید امام جمعه شیراز بر ایستادگی و انسجام ملی

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامه‌های اخیر در شیراز، اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم، از کودکان خردسال تا سالمندان، نشان‌دهنده آمادگی و انسجام ملت ایران است.

او افزود: امروز مردم با حضور خود نشان دادند که در دفاع از عزت، استقلال و منافع کشور، انسجام و همبستگی دارند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

دژکام با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: سخنان رئیس‌جمهور در این تریبون، پاسخ به مواضع مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران بود و بر حفظ عزت ملت ایران و ایستادگی در برابر ظلم تأکید شد.

او ادامه داد: آنچه در سخنان مسئولان و مردم در نقاط مختلف کشور دیده می‌شود، تأکید بر مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملت ایران است و این انسجام، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

برای حفظ ارزش‌های دینی همه باید مسئولیت‌پذیر باشیم

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت تقویت فضائل اخلاقی در جامعه گفت: اگر می‌خواهیم برای آخرت آماده باشیم، باید واجبات را انجام دهیم، از محرمات دوری کنیم و خود را به مکارم اخلاقی بیاراییم.

او با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه افزود: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به معنویت نیاز دارد و جامعه اسلامی باید با تقویت ایمان، اخلاق و عمل به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع)، الگوی مناسبی برای بشریت ارائه کند.

دژکام در پایان از درگاه خداوند متعال برای رحمت و مغفرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، حضرت امام خمینی (ره)، شهدا و همه درگذشتگان طلب آمرزش کرد و گفت: امیدواریم خداوند به برکت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، توفیق بندگی خالصانه، حفظ ملت و کشور از آسیب‌ها و شیاطین و توفیق خدمت به اسلام و مسلمین را به همگان عطا فرماید.