باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است برای کنترل بهای انرژی، صادرات گازوئیل خود را مدتی ممنوع کند، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه گفت که به دونالد ترامپ هشدار داده است که این ممنوعیت احتمالی در نهایت قیمت سوخت را افزایش می‌دهد و آن را «تصمیم بدی» خواند.

مکرون در گفت‌و‌گو با شبکه‌های فرانسوی «تی‌اف۱» و «فرانس ۲» گفت: «ما به‌طور مستقیم به نفت آمریکا وابسته نیستیم، اما چنین تصمیمی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد».

او با اشاره به دیدارش با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «به او گفتم این تصمیم بدی خواهد بود».

رئیس جمهور فرانسه همچنین از نشست آتی گروه هفت برای کنترل قیمت سوخت خبر داد و گفت: «پاریس کشور‌های گروه ۷ را برای بررسی این موضوع که آیا لازم است بار دیگر از ذخایر راهبردی خود برداشت کنند یا نه، گرد هم خواهد آورد تا فشار بر بازار کاهش یابد».

مکرون همچنین از اعزام تجهیزات و نیرو‌های نظامی فرانسه برای حفاظت از برخی تأسیسات مهم انرژی در عربستان خبر داد. او گفت: «ما تجهیزات نظامی، سرباز، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد تا از این تأسیسات محافظت کنیم».

نشریه پولیتیکو شب گذشته به نقل از پنج منبع مطلع گزارش داد که دولت آمریکا در حال آماده‌سازی طرحی برای ممنوعیت ۹۰روزه صادرات گازوئیل است؛ اقدامی که با وجود اختلاف‌نظر در داخل دولت، با هدف کاهش قیمت انرژی و حمایت از جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، روند حقوقی اجرای این ممنوعیت هنوز نهایی نشده و حتی پیشنهاد آن با مخالفت‌هایی در داخل دولت و صنعت نفت آمریکا مواجه شده است.

مخالفان این طرح هشدار داده‌اند که کاهش صادرات ممکن است در کوتاه‌مدت عرضه گازوئیل در بازار داخلی آمریکا را افزایش داده و قیمت‌ها را پایین بیاورد، اما در ادامه پالایشگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار صادراتی، تولید خود را کاهش خواهند داد و در نتیجه قیمت گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی افزایش خواهد یافت.

منبع: آناتولی