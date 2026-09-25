بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌گوید که وضعیت این تیم از لحاظ مالی و ساختاری خوب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - میلاد فخرالدینی بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره وضعیت این تیم آبادانی در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: وضعیت ما از لحاظ نتیجه گیری خوب نبوده است و شرایطمان در جدول رده بندی مناسب نیست، اما شرایط خوبی از لحاظ فنی داریم. اگر اتفاق هفته اول نمی‌افتاد و VAR وجود داشت و تیم ملوان از دقیقه ۳۰ بازی ۱۰ نفره می‌شد یک بر هیچ جلو بودیم و به طور حتم شرایط خیلی فرق می‌کرد. ۳ امتیاز آن بازی شرایطمان را در جدول خیلی بهتر می‌کرد.

او افزود: ما یکسری بدشانسی آوردیم و در بازی با سپاهان هم باید برنده می‌شدیم، اما این اتفاق نیفتاد. به طور حتم تلاش می‌کنیم از لحاظ نتیجه گیری هم روند خوبی داشته باشیم.

فخرالدینی درباره اینکه علت عدم نتیجه گیری صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال چیست، گفت: امسال تیم صنعت نفت آبادان به لیگ برتر فوتبال آمده است و زمانی برای شروع تمرینات نداشتیم و ما حدود ۵ جلسه تمرین کردیم و تغییرات در تیم نسبت به پارسال زیاد بوده است و این نیاز به هماهنگی و بازی دوستانه دارد. بدون دیدار تدارکاتی وارد مسابقات شدیم و این موضوع خیلی شرایط را برای تیم ما سخت کرد.

او درباره اینکه وضعیت مالی تیم صنعت نفت آبادان به چه صورت است، گفت: وضعیت باشگاه  از لحاظ مالی و ساختاری خیلی مطلوب نیست. به هر حال همه باشگاه‌ها هزینه می‌کنند تا نتیجه بگیرند و کار را برای بقیه تیم‌ها که امکانات پایین تری دارند سخت می‌کنند. من فکر می‌کنم تیم صنعت نفت از لحاظ مالی و ساختاری  جزو ۲، ۳ تیم پایین جدول باشد. البته این نیازمند این است که ما بیشتر تلاش کنیم واین کمبود را جبران کنیم تا بتوانیم  نتایج بهتری بگیریم.  

فخرالدینی درباره اینکه جدایی  مدیرعامل صنعت نفت آبادان می‌تواند شوکی به این تیم وارد کند، گفت: هر مدیرعاملی که می‌آید باید امکانات برای تیم فراهم کرده  و وضعیت مالی تیم را بهتر کند تا ما بازیکنان بدون دغدغه بازی کنیم.

بازیکن صنعت نفت آبادان درباره اینکه محمد نوری می‌تواند این تیم را از بحران خارج کند یا نه! بیان کرد: محمد نوری هم جزو مربیان خوب است و از لحاظ فنی کارش مشخص است. به نظرم نوری زمان نیاز دارد تا بتواند نتایج لازم را بگیرد و اگر زمان داشته باشد به نتایج مدنظر می‌رسد.

او درباره اینکه تعطیلات لیگ برتر به نفع تیم صنعت نفت آبادان است، یا نه! اظهار کرد: تعطیلات لیگ برتر فوتبال خیلی به ما کمک می‌کند تا ما بتوانیم عدم هماهنگی را به خاطر نداشتن تمرین جبران کرده  و شرایطمان را بهتر کنیم.

برچسب ها: تیم صنعت نفت آبادان ، میلاد فخرالدینی
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