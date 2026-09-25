باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نادر فریاد شیران مربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف تیم ملی امید ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: من این ناکامی را ثمره مدیریت مهدی تاج می‌بینم و بازیکنان و کادر فنی امید را مقصر نمی‌دانم. این نتیجه عملکرد رئیس فدراسیون فوتبال است. ما در جام ملت‌های آسیا همین نتیجه را خواهیم گرفت.

او افزود: فوتبال ما با این دست فرمان و مدیریت مهدی تاج راه به جایی نخواهد برد. تیم ملی امید در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی اوت شد همانطور که تیم ملی بزرگسالان در مرحله گروهی جام جهانی حذف شد. حالا آقایان برای استقبال از تیم ملی امید به فرودگاه بروند و بر طبل شادانه بکوبند. بازیکنان و کادر فنی تیم ملی امید در این ناکامی کمترین تقصیر را دارند و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال را مقصر این ناکامی می‌دانم.

فریاد شیران درباره اینکه همه انتظار داشتند تیم ملی امید قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا شود، گفت: خوب است که حسین عبدی همانند سرمربی تیم ملی فوتبال شعار نداد که حتما در بازی‌های آسیایی مقام می‌آورد. سرمربی تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی بیان کرد که ما با کسب ۴ امتیاز از گروهمان در جام جهانی صعود می‌کنیم، اما در نهایت نتیجه را همگان دیدند که با ۳ تساوی حذف شدیم. البته سرمربی تیم ملی فوتبال ۱۴۰ میلیارد تومان پاداش گرفت که نوش جانش باشد.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه گفته می‌شود رقم قرارداد قلعه نویی ۱۵ میلیارد تومان در هر ماه و در مجموع ۹۰ میلیارد دریافتی خواهد داشت، بیان کرد: بودجه برخی از فدراسیون‌های ورزشی به ۱۰ میلیارد هم نمی‌رسد بعد سرمربی تیم ملی ایران ۹۰ میلیارد تومان قرار است بگیرد. حالا هزینه‌های جاری و دستمزد دستیاران قلعه نویی، اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی هم باید به این مبلغ نجومی اضافه کنیم. به قول بعضی از دوستان ما دیگر خسته شدیم که با ازبکستان بازی کردیم. حالا قهرمان جام ملت‌های آسیا شوند به جای ۹۰ میلیارد، ۹۰۰ میلیارد تومان بدهند چه ایرادی دارد. در هر صورت وضعیت مطلوب نیست و در همه رده‌های تیم‌های ملی فوتبال اوت شدیم و نتیجه نگرفتیم.

او درباره ارزیابی اش از لیست تیم ملی فوتبال بیان کرد: به نظرم ما باز هم پیرترین تیم در جام ملت‌های آسیا خواهیم بود. کاناوارو سرمربی تیم ملی ازبکستان بازیکن ۱۶، ۱۷ ساله به تیم ملی فوتبال دعوت کرده است. من نمی‌دانم که چرا سرمربی تیم ملی فوتبال اصرار به دعوت از بازیکنان سن بالا دارد. ایشان ۲ دوره هدایت سرمربی تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا برعهده داشت و ثمره اش این بود که تیم ملی فوتبال از این رقابت‌ها اوت شد و این دوره هم از مسابقات حذف می‌شویم.

فریاد شیران گفت: من هیچ امیدی به تیم ملی فوتبال ندارم و در رده‌های دیگر تیم ملی فوتبال به همین صورت است. ما اقداماتی کردیم که نتیجه اش این شده است که باشگاه‌های ما در آسیا و تیم‌های ملی در رده‌های مختلف هیچ شانسی ندارند. این موضوع هم به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برمی گردد. متاسفم برای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال که ساکت هستند و حرفی ندارند و مطالبه گری نمی‌کنند. من سوالم این است که آیا اعضای مجمع از عملکرد تیم‌های ملی فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه راضی هستند؟ من شنیدم که به ۳ نفر از اعضای تیم ملی فوتبال ۷ میلیارد پاداش دادند.

او بیان کرد: رفتن مسئولان فوتبال به مکزیک اشتباه بوده است و هزینه برای کشور ایجاد و برای خودشان پاداش تعیین کردند و این نتیجه عدم نظارت و کنترل مجمع فدراسیون فوتبال است. به هر حال می‌گویند فدراسیون فوتبال تافته جدا بافته است و وزیر ورزش هم نمی‌تواند در حوزه فوتبال دخالت کند، اما اعضای مجمع فدراسیون فوتبال که می‌توانند این کار را انجام بدهند و مهدی تاج را همانند عزیزی خادم به خاطر بی کفایتی عزل کنند. اگر این کار انجام شود، آن موقع هست که ما اعضای مجمع را قبول داریم، اما من به آنها شک دارم و به نظرم اینها همه در یک تیم هستند و ثمره اش این می‌شود که همه رده‌های سنی تیم ملی در مسابقات آسیایی و جهانی حذف می‌شوند.