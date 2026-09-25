نمایشگاه «اسـوه بسـیج» به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از مسئولان در میدان شهدای ذهاب رشت گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه «اســـــــــوه بســـــــیج» سپاه ناحیه مرکزی رشـــــــــت با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیجیان در عرصه‌های و قرارگاه‌های ۱۲ گانه بسیج در میدان شهدای ذهاب با حضور فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افتتاح شد.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت ۵ روز همزمان با هفته دفاع مقدس در حاشیه قرار‌های شبانه خونخواهان قائد شهید امت میزبان آحاد مردم خواهند بود.

در آیین افتتاح این نمایشگاه سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه مرکزی رشت، اظهار کرد : توانمندی‌های بسیجیان در حوزه‌های مختلف در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان نمایشگاه اسوه بسیج بستری است برای آشنایی عموم مردم با دستاوردهای قرارگاهی فعالیت‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهر رشت گفت: دستاوردهای معرفی شده در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها، از جمله «جهاد تبیین» برای مقابله با جنگ نرم، «اقتصاد مقاومتی» جهت خودکفایی کشور، و همچنین فعالیت‌های علمی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی، به نمایش گذاشته شده است.

سرهنگ پاسدار امینی افزود: حضور فعالانه بسیج در پروژه‌های محرومیت‌زدایی و خدمات اجتماعی، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان این نهاد و تحقق مطالبات مردم در راستای اهداف والای انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به حضور پایگاه‌های مقاومت برتر در این نمایشگاه گفت: ۱۴ پایگاه مقاومت برتر خواهر و برادر، دو حوزه مقاومت برتر خواهر و برادر و یک حوزه بسیج دانش‌آموزی برتر از اقشار بسیج در این نمایشگاه حضور دارند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه نمایش توانمندی‌های علمی و پژوهشی، جایگاه بسیج را به عنوان یک نیروی پیشران در توسعه کشور تثبیت روایت می‌کند، گفت: نمایشگاه اسوه فرصتی است تا مردم با فعالیت های مستمر و حقیقی بسیج، با اقدامات عملیاتی و دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت در خدمت به رفاه و امنیت آحاد ملت آشنا شود.

منبع :روابط عمومی