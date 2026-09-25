باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که در نیویورک به سر می‌برد، با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های مختلف آمریکایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پزشکیان پیش از این با سردبیران و مقامات ارشد رسانه‌های آمریکایی در نیویورک نشستی داشت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان مصاحبه کرده است.

پزشکیان که در میانه جنگ تجاوزکارانه، بی دلیل و فرسایشی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در این دیدار با تبیین دیدگاه‌های ایران، گفت وگویی صمیمانه با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده آمریکایی داشت و به سوالات مختلف آنان پاسخ داد.

این نشست در ادامه دیدار‌های دو جانبه و نشست‌های جانبی رئیس جمهوری در حاشیه مجمع عمومی امسال سازمان ملل برگزار می‌شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه به وقت نیویورک در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی و به لفاظی‌ها و تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قاطعانه پاسخ داد که نطق قاطعانه پزشکیان در دفاع از مظلومیت و حق ملت بزرگ ایران، تحسین همگان را برانگیخته است.

منبع: ایرنا