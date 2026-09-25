سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به قرار گرفتن تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز هیات ایرانی همزمان با سخنرانی نتانیاهو اشاره و تاکید کرد که تاریخ، بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی به قرار گرفتن تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز هیئت ایرانی همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که تاریخ، بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد.

بقائی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

سیاوش را کشتند، اما خونش در شاهنامه به خاموشی نرسید:

از ایران و توران برآید خروش

جهانی ز خون من آید به جوش

از همین روست که تاریخ، بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد. آنان هنوز خواب را از چشم دشمن ستانده‌اند، چون در حافظه او ایستاده‌اند.

به هنگام حضور نامبارک قصاب غزه و بدخواه ایران در سخنگاه سازمان ملل، اغلب حاضران به نشانه انزجار از پلشتی و بدسگالی او سالن را ترک کردند.

هیأت ایرانی نیز پیش از ترک سالن، این تصویر را برجای گذاشت تا یادآوری هیبت شهید سرافرازمان سردار سلیمانی ذهن کژاندیش اهریمن را مشوش‌تر کند و خانه آرزو‌های عنکبوت را سست‌تر از همیشه در نظرش آورد.

برچسب ها: شهید سلیمانی ، سازمان ملل ، وزارت امور خارجه
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