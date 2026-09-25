باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شوک و حیرت نتانیاهو در سازمان ملل؛ انتظار برای تشویق، اما سالن غرق در سکوت! + فیلم

بنیامین نتانیاهو در حالی به سالن سازمان ملل نگاه می‌کرد که به جای موج کف‌زدن‌ها، با سکوت و تشویقی کم‌رنگ روبه‌رو شد؛ لحظه‌ای که واکنش چهره‌اش توجه‌ها را جلب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتانیاهوی کودک کش در حالی به سالن سازمان ملل نگاه می‌کرد که بجای موجی از کف‌زدن‌ها، با سکوت و تشویقی کم‌رنگ مواجه شد؛ لحظه‌ای که واکنش چهره‌اش توجه‌ها را به خود جلب کرد.

 

 

مطالب مرتبط
شوک و حیرت نتانیاهو در سازمان ملل؛ انتظار برای تشویق، اما سالن غرق در سکوت! + فیلم
young journalists club

دبیرکل سازمان ملل به کار و استقلال این دیوان احترام می‌گذارد

شوک و حیرت نتانیاهو در سازمان ملل؛ انتظار برای تشویق، اما سالن غرق در سکوت! + فیلم
young journalists club

صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی

شوک و حیرت نتانیاهو در سازمان ملل؛ انتظار برای تشویق، اما سالن غرق در سکوت! + فیلم
young journalists club

گزارش بی‌بی‌سی از انزوای بی‌سابقه رژیم صهیونیستی هنگام سخنرانی نتانیاهو! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
محاصره هوایی ایران قرار است چگونه اجرا شود؟ + فیلم
۹۷۸

محاصره هوایی ایران قرار است چگونه اجرا شود؟ + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۵
بازتاب سخنرانی رئیس جمهور در میان کاربران فضای مجازی + فیلم
۶۸۲

بازتاب سخنرانی رئیس جمهور در میان کاربران فضای مجازی + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۵
عدد‌های ترسناک روی پمپ بنزین‌های آمریکا؛ جنگ چگونه هزینه سوخت را بالا برد؟ + فیلم
۵۴۲

عدد‌های ترسناک روی پمپ بنزین‌های آمریکا؛ جنگ چگونه هزینه سوخت را بالا برد؟ + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۵
از تریبون رادیو تا خط مقدم؛ روایت حضور رهبر شهید در میدان دفاع مقدس + فیلم
۴۱۲

از تریبون رادیو تا خط مقدم؛ روایت حضور رهبر شهید در میدان دفاع مقدس + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha