شوک و حیرت نتانیاهو در سازمان ملل؛ انتظار برای تشویق، اما سالن غرق در سکوت! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06a9\u0634 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u062c\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0641\u200c\u0632\u062f\u0646\u200c\u0647\u0627\u060c \u0628\u0627 \u0633\u06a9\u0648\u062a \u0648 \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642\u06cc \u06a9\u0645\u200c\u0631\u0646\u06af \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u062f\u061b \u0644\u062d\u0638\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0627\u0634 \u062a\u0648\u062c\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0