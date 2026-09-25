وزارت امور خارجه روسیه از دیدار و رایزنی وزیر خارجه این کشور و ایران درباره تحولات غرب آسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طبق گزارش المیادین، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه روسیه، دو وزیر بر این موضوع تأکید کردند که برای حل‌وفصل دیپلماتیک بحرانی که در پی اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است، هیچ جایگزینی وجود ندارد.

لاوروف و عراقچی همچنین درباره اجرای توافق‌های دوجانبه‌ای که پس از دیدار روسای جمهوری دو کشور در اوایل ماه جاری میلادی به دست آمده است، گفت‌و‌گو کردند.

منبع: ایسنا