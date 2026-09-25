نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 پزشکیان روز چهارشنبه (به وقت محلی) در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران و نمایندگان جهان سخنرانی و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تببین و به لفاظی‌ها و تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قاطعانه پاسخ داد.

رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی امسال سازمان ملل تاکنون دیدار‌های دوجانبه‌ای با سران دولت‌ها و نیز مقامات بین المللی داشته است.

پزشکیان تاکنون در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشست‌های دوجانبه‌ای با «گای پارملین» رئیس جمهوری سوئیس، طارق رحمان نخست وزیر بنگلادش، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا داشته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: قطر ، مسعود پزشکیان
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