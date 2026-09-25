حسین عبدی بعد از ناکامی تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی از سمتش کناره‌گیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی امید بعد از حذف زودهنگام دربازی‌های آسیایی، بامداد امروز (جمعه ۳ مهر) به کشور بازگشت.

در بدو بازگشت به کشور، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید استعفای خود را از ادامه همکاری با این تیم اعلام کرد.

تیم فوتبال امید در حالی دربازی‌های آسیایی شرکت کرد که نتوانست حتی یک مرحله صعود هم داشته باشد و در پایان مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

این تیم در نخستین دیدار برابر امارات ۳ بر یک پیروز شد، دیدار دوم را با تساوی بدون گل برابر چین به پایان رساند و در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی هم برابر کره شمالی ۴ بر یک باخت و بدین ترتیب موفق به صعود نشد.

برچسب ها: تیم ملی امید ، بازی‌های آسیایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
خداروشکر این درحد تیم ملی بود
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