باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد رضوی روز جمعه دربازدید از روند تکمیل مرور درمانی بیمارستان آیتالله طبرسی ساری، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، تأمین تجهیزات سرمایهای و راهکارهای ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی ساری و میاندورود را بررسی کرد و گفت: در این مقطع، آغاز پروژههای جدید یا طرحهای دارای درصد پیشرفت پایین در اولویت تخصیص منابع قرار ندارند و تمرکز اصلی بر اتمام طرحهای نیمهتمامِ در آستانه افتتاح است.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب پیشرفت فیزیکی بیمارستان آیتالله طبرسی ساری عنوان کرد: بر اساس گزارشهای فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این بیمارستان ۹۴ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در تلاشیم تا با تأمین منابع لازم برای تجهیزات تشخیصی و تجهیزات سرمایهای موردنیاز، در کمترین زمان ممکن زمینه بهرهبرداری کامل از آن را مهیا سازیم. وزارت بهداشت تا بالاترین حد ممکن مشارکت فعال خواهد داشت تا اقلام سرمایهای موردنیاز بیمارستان با هماهنگی نماینده محترم ساری و مسئولان استانی تأمین شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اذعان به موقعیت استراتژیک استان مازندران یادآور شد: مازندران به دلیل میزبانی از گردشگران در مقاطع مختلف، شرایط جمعیتی متغیری دارد و تصمیمات حوزه درمان استان نیز باید منطبق بر این جمعیت شناور میلیونی اتخاذ شود. توان زیرساختی سلامت استان باید بهگونهای تثبیت شود که در ایام پیک جمعیت، با افت کیفیت خدمترسانی مواجه نشود؛ خوشبختانه سیستم بهداشت و درمان مازندران تاکنون تابآوری و آمادگی شایستهای از خود نشان داده است.
رضوی در پاسخ به نگرانیهای فصلی جامعه پیرامون وضعیت بیماریهای تنفسی و کووید-۱۹ تصریح کرد: با تغییر فصل، شاهد افزایش طبیعی مراجعات ناشی از سرماخوردگیها و بیماریهای حاد تنفسی خواهیم بود که برخی از آنها ممکن است کروناویروس باشند. در حال حاضر هیچگونه اپیدمی حاد یا توسعه چشمگیری از بیماری کووید در کشور نداریم؛ با این حال سامانهها و مراکز درمانی ما در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و با استفاده از کدهای تخصصی، در صورت لزوم ظرفیت بخشها، تختهای ایزوله، ICU و اتاقهای تنفسی متناسب با شمار بیماران افزایش خواهد یافت.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا نیز خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو بهطور جدی پیگیر تأمین و توزیع واکسنهای آنفلوآنزاست. قرار بر ورود محمولهها در اواخر شهریورماه بود که به دلایلی، فرآیند ارسال از مبادی قبلی با تأخیر مواجه شد. در حال حاضر تمهیدات لازم برای تأمین واکسن از سایر کشورها صورت گرفته و توزیع آن در مهرماه، با اولویت جدی بیماران خاص و گروههای پرخطر از سوی معاونت بهداشتی انجام خواهد شد. البته همواره تأکید ما بر این است که جامعه نباید صرفاً چشمانتظار واکسن بماند؛ شیوههای خودمراقبتی و بهداشت فردی همچنان مؤثرترین سنگر پیشگیری از انتقال ویروسهای فصلی هستند.