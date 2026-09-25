وزارت خارجه کلمبیا اعلام کرد این کشور در راستای تقویت روابط با آمریکا و اسرائیل از ۱۹ سپتامبر روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه کلمبیا اعلام کرد این کشور از ۱۹ سپتامبر روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است؛ اقدامی که در ادامه تغییر رویکرد دولت جدید و افراطی بوگوتا در سیاست خارجی و نزدیکتر شدن آن به اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است.
به گزارش وزارت خارجه کلمبیا، روابط کنسولی میان دو کشور همچنان برقرار خواهد بود. دولت کلمبیا همچنین در اقدامی که با هدف جلب رضایت آمریکا و اسرائیل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
وزارت خارجه کلمبیا مدعی شده است که این تصمیم با توجه به آنچه «خطر جدی برای صلح و امنیت بینالمللی» ادعا شده، اتخاذ شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دولت جدید کلمبیا رویکرد متفاوتی نسبت به دولت پیشین در قبال اسرائیل در پیش گرفته است. دولت گوستاوو پترو در ماه مه ۲۰۲۴ در اعتراض به جنگ غزه روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را قطع کرده بود.
آبلاردو د لا اسپریئا، رئیسجمهور جدید کلمبیا، پیش از آغاز ریاستجمهوری خود اعلام کرده بود که قصد دارد روابط کشورش با اسرائیل را احیا کند. وی در ژوئیه ۲۰۲۶ با رئیسجمهور اسرائیل درباره ازسرگیری روابط گفتوگو کرد و پس از آن نیز دولت جدید کلمبیا از تقویت همکاریهای امنیتی و اقتصادی با تلآویو خبر داد.
در ادامه این روند، گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در اوت ۲۰۲۶ با رئیسجمهور کلمبیا دیدار کرد و دو طرف درباره تقویت روابط دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی گفتوگو کردند. موضوع انتقال سفارت کلمبیا به قدس نیز در این دیدار مطرح شد.
کلمبیا یک ماه بعد نیز اعلام کرد حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جولان را به رسمیت میشناسد؛ اقدامی که در کنار دیگر تصمیمهای دولت جدید، نشاندهنده تغییر جهت سیاست خارجی بوگوتا در قبال اسرائیل است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز پس از پیروزی د لا اسپریئا در انتخابات هفتم اوت، از نخستین مقاماتی بود که با وی تماس گرفت و پیروزی او را تبریک گفت.
منبع: آناتولی