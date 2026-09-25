فرمانده انتظامی بابل گفت: ۲۲ تن مواد غذایی قاچاق شامل انواع محصولات راهبردی و خوراکی در این شهرستان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ قاسم عزیزی روز جمعه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های اطلاعاتی و پایش‌های مستمر، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل موفق شدند با هماهنگی قضائی محموله‌ای عظیم شامل ۲۲ تن مواد غذایی قاچاق را در عملیاتی دقیق کشف کند.

وی گفت: این محموله شامل اقلام متنوعی از جمله آرد، روغن نباتی و دیگر اقلام خوراکی بوده است که تمامی آن‌ها بدون رعایت استانداردهای بهداشتی و به صورت غیرقانونی در مسیر توزیع بوده‌اند. ارزش تقریبی این کشفیات بالغ بر ۲۴میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی بابل با بیان این مطلب که یک نفر متهم در این رابطه جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، اظهار کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت در زمینه قاچاق کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی، برخورد خواهد کرد و نظارت بر شبکه توزیع کالا در منطقه با دقت بیشتری ادامه خواهد.

منبع ایرنا

برچسب ها: احتکار ، مواد غذایی
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