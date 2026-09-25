وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه پرتغال در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: عباس عراقچی ، پرتغال
خبرهای مرتبط
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش غریب‌آبادی به اظهارات دبیرکل ناتو: مشارکت اروپا در تجاوز به ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
آخرین اخبار
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
واکنش غریب‌آبادی به اظهارات دبیرکل ناتو: مشارکت اروپا در تجاوز به ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند
عراقچی با وزیر امور خارجه قرقیزستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفت‌وگوی پزشکیان با نخست وزیر پاکستان
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار‌های نیرو‌های مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داد
دیدار و گفت وگوی عراقچی و وزیر خارجه انگلیس
قالیباف خطاب به بسنت: رکورد زدن بازدهٔ اوراق قرضه مبارک!
عراقچی با وزیر امور خارجه اردن دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر لبنان
عراقچی در دیدار با همتای اوکراینی پیگیر حمله به کشتی ایرانی در خزر شد
پزشکیان صدای صلابت ملت شجاع ایران بود
سرلشکر صفوی: ترتیبات امنیتی منطقه بدون ایران عملیاتی نمی‌شود/ با یمن منافع مشترک داریم
سرلشکر عبداللهی: علم‌آموزی ادامه راه شهیدان است
مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود
سرپرست وزارت دفاع: دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است