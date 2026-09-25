رؤسای جمهور آمریکا و چین، در جریان ضیافت رسمی شام در واشنگتن بر اهمیت بهبود روابط دوجانبه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان ضیافت رسمی شام به افتخار شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، بر بهبود روابط میان واشنگتن و پکن تأکید کرد.
ترامپ گفت: «بهعنوان رهبران دو کشورمان، رئیسجمهور شی و من هر دو میدانیم که نظامهای متفاوتی را نمایندگی میکنیم، اما پیوند میان مردم دو کشور پابرجاست و ما هیچگاه تا این اندازه با یکدیگر روابط خوبی نداشتهایم.»
ترامپ این اظهارات را نشانهای از روابط دوستانه میان دو کشور دانست؛ روابطی که با وجود اختلافات دیرینه میان واشنگتن و پکن همچنان ادامه دارد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین در جریان این ضیافت، هدیهای را که یک هنرمند آمریکایی تهیه کرده بود به شی جینپینگ اهدا کرد.
رئیسجمهور آمریکا، گفت مایه افتخار اوست که مجسمه عقاب سرسفید آمریکایی را که «با همکاری شخصی ملانیا [ترامپ]و خودش طراحی شده است»، بهعنوان هدیه به شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اهدا کند.
ترامپ در جریان ضیافت شام رسمی به افتخار شی جینپینگ که به آمریکا سفر کرده است، گفت: «عقاب سرسفید، نماد ملی ایالات متحده و تجسم روح آزاد و بلندپرواز آمریکا است.»
شی جینپینگ نیز در سخنرانی خود پس از اظهارات ترامپ گفت که دو رهبر «تبادل نظرهایی صادقانه و عمیق» داشته و درباره شماری از مسائل به تفاهم مشترک دست یافتهاند.
وی افزود: «این امر محتوای جدیدی به روابط سازنده چین و آمریکا بر پایه ثبات راهبردی افزوده و جهتگیری راهبردی جدیدی برای روابط چین و آمریکا فراهم کرده است.»
شی، سفرهای متقابل رؤسای جمهور دو کشور در کمتر از شش ماه را رویدادی تاریخی در روابط دوجانبه توصیف کرد.
رئیسجمهور چین گفت: «امروز، بار دیگر به نقطه عطفی تاریخی در روابط چین و آمریکا رسیدهایم. رئیسجمهور ترامپ متعهد شده است که آمریکا را دوباره بزرگ کند و مردم آمریکا را در برداشتن گامهای مهم رو به جلو رهبری کند. چین نیز متعهد به تحقق احیای بزرگ ملی است و روند مدرنسازی چین همچنان دستاوردهای جدیدی به همراه داشته است.»
وی افزود: «این دو هدف، هر دو بلندپروازانه هستند و قطعاً میتوانند یکدیگر را تقویت کنند. چین و آمریکا باید بهعنوان کشورهای بزرگ و مسئول عمل کنند، انتظارات مردم خود را برآورده سازند، همگام با روند زمانه حرکت کنند و رویکردی جدید برای تعامل کشورهای بزرگ با یکدیگر پیدا کنند.»