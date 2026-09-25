باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور ، روز جمعه در حاشیه برگزاری مرحله نهایی سی و یکمین آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور در حوزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار داشت: برای اعلام نتایج کنکور سراسری و آزمون اختصاصی دانشجو - معلم، تا الان منتظر دریافت سوابق تحصیلی از سوی وزارت آموزش و پرورش بودیم، فرایندهای سازمان سنجش انجام گرفته بود و فقط در انتظار سوابق تحصیلی بودیم که حدوداً یک ساعت قبل، اطلاعات اولیه سوابق تحصیلی را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که این فایل نهایی و کامل شود، حدود ۱۰ روز سازمان سنجش روی فایل کار خواهد کرد تا نمره کلسازی و اعلام نتایج مرحله اول آزمون سراسری و دانشجوی معلم را اعلام کند.
نتایج آزمون کارشناسی ارشد، اواخر مهر یا اوایل آبان اعلام میشود
سیاره درباره روند برگزاری سی و یکمین آزمون المپیاد علمی کشور نیز توضیح داد: آزمون المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ را در دو مرحله متمرکز و غیرمتمرکز برگزار کردیم و امروز هم آزمون مرحله نهایی را شاهد هستیم.
وی یادآور شد: آزمون متمرکز المپیاد، همزمان با آزمون کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه بود و در ۲۳ رشته المپیادی، در هر رشته تعداد ۵۰ نفر را انتخاب کردیم و از میان آنها ۴۲۱ نفر برای مرحله نهایی انتخاب شدند.
معاون سازمان سنجش ادامه داد: در بخش غیر متمرکز هم که دوم مردادماه در ۱۰ قطب منتخب کشور برگزار شد، تعداد ۹۰۶ نفر در ۲۳ رشته انتخاب شدند که در مجموع، یک هزار و ۳۲۷ نفر در روز ۱۱ شهریورماه اسامی آنها از طریق سایت سازمان سنجش و سایت المپیاد اعلام شد و با ارسال پیامک به برگزیدگان اطلاعرسانی و از آنها درخواست شد که شهرهای موردنظر خود برای شرکت در آزمون را مشخص کنند.
وی بیان داشت: تعداد هزار و ۱۴۷ نفر برای شرکت در مرحله نهایی المپیاد ثبتنام کردند که آزمون آنها امروز در ۱۰ قطب کشور در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار میشود.
به گفته سیاره، نتایج آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور، تا زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد امسال در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه اعلام خواهد شد.
منبع: ایرنا