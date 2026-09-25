باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کانگ چول‌سو، رئیس بخش مطالعات کشور‌های متخاصم در مؤسسه مطالعات دشمن کره شمالی، اعلام کرد کره جنوبی به دلیل همسویی با راهبرد‌های دفاعی آمریکا به «هدف تعیین‌کننده مجازات جمعی» تبدیل خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، این هشدار پس از اظهارات خاویر برانسون، فرمانده نیرو‌های آمریکایی در کره جنوبی، مطرح شد که بر ضرورت همکاری واشنگتن و سئول برای مقابله مشترک با تهدید‌های خارج از شبه‌جزیره کره تأکید کرده بود.

کانگ، آمریکا را متهم کرد که با استفاده از کره جنوبی به‌عنوان پایگاهی برای پیشبرد اهداف هژمونیک خود، «ماهیت گانگستری خود را آشکارا نشان داده است».

وی گفت: «جمهوری کره [کره جنوبی]که در راستای منافع راهبردی آمریکا به یک "مرکز تعیین‌کننده برای دفاع جمعی" تبدیل شده است، به هدف تعیین‌کننده مجازات جمعی تبدیل خواهد شد.»

کانگ همچنین اعلام کرد کره جنوبی با ایفای نقشی که آن را «خدمتکار جنگی درجه‌یک آمریکا» خواند، «نقشی انتحاری» ایفا می‌کند.

منبع: رویترز