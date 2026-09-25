رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف از میدان آزادی به سمت  بلوار جمهوری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف از میدان آزادی به سمت  بلوار جمهوری آغاز شد.

 

در این رزمایش، اقشار مختلف در گردان های متنوع همبستگی و ایستادگی در راه آرمان های انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

 

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان

 

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان

 

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان

 

برچسب ها: رزمایش ، جان فدا
خبرهای مرتبط
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
وقتی ایران در مصلای کرمان قامت کشید + فیلم و عکس
با دستور استاندار کرمان؛
طرح پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان
آخرین اخبار
رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران با حضور اقشار مختلف کرمان
کرمان قطب نیروگاه‌های خورشیدی کشور می‌شود
همایش کرمان بادبان توسعه ایران برگزار شد