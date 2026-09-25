باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف؛ نخستوزیر جمهوری اسلامی پاکستان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه، روند اجرای توافقات پیشین و مهمترین تحولات منطقهای گفتوگو کردند.
در این دیدار طرفین ضمن مرور روند مناسبات تهران و اسلامآباد و بررسی توافقات و تفاهمهای صورتگرفته در سفرهای متقابل مقامات دو کشور، بر ضرورت تداوم پیگیری و اجرای مؤثر این توافقات تأکید کردند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیشینه عمیق و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اعتقادی میان دو ملت، روابط ایران و پاکستان را روابطی پایدار و مبتنی بر اشتراکات گسترده دانست و بر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق و گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه تأکید کرد.
پزشکیان همچنین با ابراز خرسندی از استمرار ارتباطات و رایزنیهای میان مقامات دو کشور، تداوم این تعاملات را زمینهساز تسریع در اجرای توافقات و پیشبرد منافع مشترک تهران و اسلامآباد دانست.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در ادامه، از رویکردهای اصولی و تلاشهای هماهنگ پاکستان در حمایت از صلح، ثبات و امنیت منطقهای قدردانی و بر اهمیت تداوم رایزنیها و ابتکارات دیپلماتیک برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش دامنه بحرانهای منطقهای تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، تحولات جاری منطقه و پیامدهای آن برای صلح و امنیت مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. وضعیت تنگه هرمز، تحولات شبهجزیره عربستان و دیگر موضوعات مرتبط با امنیت منطقهای از جمله محورهای گفتوگوی دو طرف بود.
همچنین موضوعات مرتبط با توافقات و تفاهمنامههای میان دو کشور، روند گفتوگوهای منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک و میانجیگرانه برای کمک به حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات مورد بررسی قرار گرفت.
نخستوزیر پاکستان نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به استمرار مناقشات و افزایش تنشها در منطقه، بر ضرورت کاهش تنشها و تقویت مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار تأکید کرد.
شهباز شریف همچنین با اشاره به اهمیت اجرای تفاهمنامه اسلام آباد، آمادگی پاکستان را برای تداوم ایفای نقشی سازنده و صادقانه در حمایت از صلح و ثبات منطقهای اعلام کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت