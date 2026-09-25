باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه محیطی‌ زاده در اتفاقی عجیب و باورنکردنی در مسابقه هفتگانه دوومیدانی با رای داوران مبنی بر دیسکالیفه شدن مواجه شد. غیر استاندارد بودن کفش‌های محیطی‌زاده دلیل دیسکالیفه شدن این ورزشکار اعلام شده است.

این رای در حالی اعلام شد که فاطمه محیطی زاده در شش ماده رقابت خود را برگزار کرده بود و تنها رقابت در یک ماده تا پایان کارش باقی مانده و با توجه به موقعیتش احتمال کسب مدال توسط او بالا بود.

این دختر دونده در جریان رقابت های هفتگانه و در بخش پرش طول، فاطمه محیطی‌زاده پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد و در پرتاب نیزه هم او با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاد. وی روز گذشته در دوی ۱۰۰ متر با مانع به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. محیطی زاده همچنین در بخش پرتاب وزنه در رتبه دوم قرار گرفت و در دوی ۲۰۰ متر هم سوم شد.

بر اساس این عمکلرد و تا پیش از اعلام رای داوران مبنی بر دیسکالیفه شدن فاطمه محیطی زاده، او در جدول مسابقات در مجموع شش ماده با کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار داشت و تاناکا نماینده ژاپن با ۵۰۱۴ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته بود و کاجیکی دیگر نماینده ژاپن نیز با ۴۸۵۴ امتیاز، سوم بود.