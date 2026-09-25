باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ارتباطی هرمزگان پس از آسیب‌دیدگی شماری از پل‌ها و تونل‌های محور‌های مواصلاتی استان، وارد مرحله بازسازی گسترده شد و اکنون ۹ پل و ۲ تونل آسیب‌دیده پس از حدود دو ماه عملیات اجرایی، در آستانه بازگشت به مدار تردد قرار گرفته‌اند.

آسیب واردشده به این زیرساخت‌ها، ضرورت بازگرداندن سریع مسیر‌های ارتباطی به شرایط عادی را در پی داشت؛ از همین رو عملیات ترمیم و بازسازی با بسیج ظرفیت‌های استانی و ملی در دستور کار قرار گرفت.

در این فرآیند، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و پیمانکاران بومی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اجرای پروژه‌ها با رویکرد تسریع در بازگشایی مسیر‌ها دنبال شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز کمتر از یک هفته پس از وقوع این آسیب‌ها با حضور در هرمزگان، از محور‌های آسیب‌دیده بازدید کرد و دستورات لازم برای تسریع در روند بازسازی این زیرساخت‌ها را صادر کرد.

در ادامه، عملیات اجرایی در شرایط آب‌وهوایی دشوار جنوب کشور دنبال شد و بخش قابل توجهی از کار طی هفته‌های گذشته به پایان رسید. استفاده از توان پیمانکاران هرمزگانی در کنار مجموعه‌های ملی نیز از محور‌های این عملیات بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فردا بخشی از پل‌ها و تونل‌های بازسازی‌شده هرمزگان در قالب یک برنامه ملی و با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد.

بازگشت این زیرساخت‌ها به مدار، علاوه بر برطرف کردن آسیب‌های ایجادشده در محور‌های مواصلاتی استان، امکان تداوم روان‌تر تردد در مسیر‌های ارتباطی هرمزگان را فراهم می‌کند؛ استانی که شبکه جاده‌ای آن نقش مهمی در ارتباط بنادر، شهر‌ها و مسیر‌های ترانزیتی جنوب کشور دارد.

منبع تسنیم