باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن تیم دوبل ایران به مصاف قزاقستان رفت.

در این دیدار تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم دوبل قزاقستان (کنژیگولوف و ژوبانوف) قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد. ملی پوشان باتجربه کشورمان در این دیدار ست اول را ۱۲ بر ۱۰ به سود خود تمام کردند اما در دو ست بعد ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱ شکست خوردند و در نهایت دو ست پایانی را ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۷ بردند و در مجموع با پیروزی ۳ بر ۲ در این دیدار به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.

محمدرضا داورزنی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر ورزش با حضور در سالن اسکای تویوتا دیدارهای ملی پوشان تنیس روی میز ایران را از نزدیک تماشا کرد.

پیش از این دیگر تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری برابر دیگر تیم قزاقستان ۳ بر یک شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی باز مانده بود.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.

منبع: ایرنا