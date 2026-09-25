باشگاه خبرنگاران جوان - سیب از جمله میوه خوش طعم و پرخاصیت به شمار می‌آید. این میوه یکی از نماد‌های سفره هفت سین بر شمرده می‌شود و در ظرف میوه پذیرایی ما ایرانیان جایگاهی ویژه دارد از این میوه خوش طعم در تهیه سرکه، لواشک و آبمیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به خاطره داشتن ارزش غذایی بالا خاصیت دارویی و درمانی نیز دارد و مصرف روزانه یک عدد سیب برای سلامتی بدن توصیه شده است. از سوی دیگر انگور از هزاران سال پیش یکی از درختان پر اهمیت به شمار می‌رود. این میوه امواع مختلفی از جمله سبزِ، قرمز، سیاه، زرد و صورتی دارد که به شکل خوشه‌ای رشد کرده و دارای مقادیر بسیار بالای آنتی اکسیدان و مواد مغذی و مورد نیاز بدن است.

هم اکنون این میوه‌های خوش رنگ و لعاب در مزارع روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان خودنمایی کرده و جلوه بی نظیری به این روستا بخشیده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید