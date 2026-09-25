سردار آقایی فرمانده سپاه خوی گفت: هفته دفاع مقدس، هفته جان فشانی و ایثار و پیروزی اراده ملت ایران بر استکبار جهانی و رژیم بعثی صهیونیستی صدام است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی در تجمعات شبانه مردم برای خونخواهی رهبر شهید امت و دیگر شهدای جنگ رمضان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده های معظم آنها در ۸ سال دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس، هفته جان فشانی، ایثار و پیروزی اراده ملت ایران بر استکبار جهانی و رژیم بعثی صهیونیستی صدام است.

وی افزود: جنگ ۸ ساله یکی از امتحانات الهی برای سنجش پایداری و استقامت ملت ایران در راه حق بود که رزمندگان اسلام در میادین جنگ و خانواده ها و آحاد مردم در پشت جبهه با الهام گرفتن از خط سرخ عاشورایی امام حسین ع با استقامت و پایداری خود در دفاع از دین و نظام اسلامی، از آن امتحان الهی، سربلند بیرون آمدند و نصرت الهی در دفاع مقدس شامل حال ملت ایران شد.

آقایی اظهار داشت: دفاع مقدس یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین مؤلفه تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که مردم بابصیرت ایران با پیروی از فرامین معمارکبیر انقلاب و با دستی خالی از تکنولوژی های پیشرفته، اما با اراده ای قوی و دلی امیدوار به امدادهای غیبی، دشمنان را به شکست وادار کردند و پایه های نظام اسلامی را محکمتر نمودند.

فرمانده سپاه خوی به مولفه های قدرت کشور که باعث ماندگاری و تثبیت نظام ان کشور میشود اشاره کرد وگفت: مولفه راهبری رهبری نظام و فرماندهی، تسلیحات و تجهیزات نظامی، قدرت دیپلماسی، اقتصادی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه از مولفه های قدرت یک کشور است. اما در جمهوری اسلامی ایران مولفه قدرت بی بدیلی که تمام معادلات دشمنان را دردفاع مقدس برهم زد و باعث شکست نقشه های شوم دشمنان شد، حضورو استقامت ملت در میدان بود که دشمنان از محاسبهان عاجز بودند.

دشمنان نمی دانستند که ملت ایران در مکتب امام حسین بزرگ شده و تربیت یافته اند و در مقابل هیچ زورگویی سرخم نمی کنند و مرگ سرخ را بر زندگی ننگین ترجیح می دهند، سر میدهند ولی خاک بردشمن نمی دهند و تاپای جان از دینشان دفاع می کنند.

آقایی تاکید کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان همان خطای محاسباتی حضور مردم را دوباره تکرار کردند و یکبار دیگر شکست خوردند. آنها دلشان به فریب خوردگان داخلی خوش بود ولی نمی دانستند که ملت ایران با لبیک گویی به ندای رهبر خود بیش از ۷ ماه در کف و سنگر خیابان باقی می مانند و نقشه های آنها را نقش برآب می کنند.

فرمانده سپاه خوی در ادامه سخنان خود با اقتدار تمام گفت: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنند، نیروهای مسلح با پشتیبانی این ملت آنچنان سیلی محکمی بر دشمنان می زنند که برکرده خود پشیمان شوند.

آقایی گفت: در انتقام از خون رهبر شهید امت، فرماندهان، دانش آموزان مدرسه میناب و دیگر شهدای جنگ رمضان، همچنان که هواپیماهای پیشرفته و زیر دریایی های مدرن آمریکا شکار شدند ترامپ قاتل و نتانیاهوی کودک کش با تیرهای غیبی و بدست تیم های شکار حیوانات وحشی، شکار خواهند شد.

فرمانده سپاه خوی خطاب به تروریست ها و نفوذی های داخلی هشدار داد: اگر بخواهند با اقدامات وحشیانه و خرابکارانه آرامش ملت را برهم بزنند با آنها به عنوان سربازان آمریکایی و صهیونیستی برخورد کرده و کاورهای حمل جنازه ای که برای سربازان آمریکایی آماده کرده ایم برای آنها استفاده می کنیم.

آقایی در پایان سخنان خود گفت: ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم و در دفاع از دین و خاک مقدس ایران تا پای جان ایستاده ایم.