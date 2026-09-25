فرمانده انتظامی میاندوآب از دستگیری ۴ نفر توزیع کننده مواد مخدر و کشف بیش از ۵ کیلوگرم تریاک به همراه سلاح جنگی از آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "فخرالدین رستم‌پور" فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه‌ی بی امان با سودگران مرگ ، در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی معلوم، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مامورین مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان در یک کار اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند با دستگیری ۴ نفر توزیع کننده مواد مخدر در حاشيه شهرستان و بازرسی از مخفیگاه شان ، مقدار ۵ کیلو ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک قبضه سلاح جنگی با یک تیغه خشاب و مقادیری فشنگ جنگی مربوطه ، آلات استعمال و وسایل توزین کشف و ضبط شد

سرهنگ "رستم پور" افزود: در این رابطه ۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی میاندوآب در پایان با بیان اینکه مبارزه بی ‌امان با توزیع کنندگان مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد ، از شهروندان خواست: ضمن مراقبت از فرزندان خود، در صورت شناسایی عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.

منبع: پلیس