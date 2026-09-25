باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی در یادواره ۱۰۰ شهید بخش خرمدشت شهرستان تاکستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی مانع از تحقق اهداف آمریکا شده است، تصریح کرد: امروز موشکها و پهپادهای ما به برکت خون شهدا و اقتدار نیروهای مسلح، قادرند با عبور از لایههای مختلف و پیچیده پدافندی آمریکا دقیقاً به اهداف تعیینشده اصابت کنند که اصابت موشک به ناو هواپیمابر آمریکایی نمونهای عینی از این توانمندی است.
وی با اشاره به ابعاد نظامی و امنیتی تحولات اخیر افزود: در نبردهای اخیر، بخشهای مهمی از فناوریهای پیشرفته هوایی، دریایی و زمینی آمریکا هدف قرار گرفت و این امر نشان داد فناوری نظامی ادعایی آمریکا دستنیافتنی نیست. همچنین آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی و پایگاههای متعدد منطقهای، در بازگشایی تنگه هرمز ناکام مانده است.
سخنگوی سپاه پاسداران حضور پایگاههای نظامی آمریکا را عامل اصلی ناامنی برای کشورهای میزبان دانست و خاطرنشان کرد: پس از هدف قرار گرفتن برخی مقرها، نظامیان آمریکایی ناچار به جابهجایی نیروها و تجهیزات خود شدهاند. از سوی دیگر، اختلال در خطوط انتقال انرژی و مواد اولیه، اقتصاد و صنایع آمریکا را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
سردار محبی با اطمینانبخشی به ملت ایران درباره شکست قطعی دشمن تأکید کرد: هر متجاوزی باید تاوان تجاوز خود را بپردازد و تنبیه آمریکا بهگونهای خواهد بود که بازدارندگی تاریخی برای کشور رقم بخورد.
وی همچنین در پایان از مواضع مقتدرانه دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در مواجهه با رژیم صهیونیستی و نمایش اقتدار ملی قدردانی و برای دولت در مسیر رفع مشکلات کشور آرزوی توفیق کرد.
منبع صداوسیما