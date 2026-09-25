سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به قرار گرفتن تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز هیئت ایران، با لحنی تند اعتراض کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دنی دنون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در اقدامی که نشانه‌ای از حساسیت و واکنش عصبی تل‌آویو نسبت به نماد‌های مقاومت ایران تلقی شده است،  با پرخاش نسبت به نصب تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز ایران اعتراض کرد.

دنون که در ابتدا با عصبانیت خطاب به حاضران می‌پرسید «چرا عکس قاسم سلیمانی را روی میز قرار داده‌اید؟»، پس از این واکنش تند، لحنی آرام‌تر به خود گرفت. وی سپس از فردی که همراهش بود خواست از این صحنه فیلمبرداری کند و مدعی شد قصد دارد «هدیه‌ای» به ایران بدهد. او درست کمی پس‌از پایان سخنرانی نتانیاهو، همان دستگاه استارلینکی را که نتانیاهو در سخنرانی‌اش سر دست گرفته بود،‌ برمی‌دارد و پیش ناصر اسدی، تنها دیپلمات حاضر در کرسی جمهوری اسلامی، می‌برد و با ادعای دوستی با مردم ایران می‌گوید: «اینو بگیر به کارت میاد و ما برای تغییر رژیم دعا می‌کنیم» اما اسدی کاملا بی‌اعتنایی می‌کند.

این رفتار سفیر رژیم صهیونیستی را می‌توان در چارچوب تلاش‌های تبلیغاتی تل‌آویو برای مدیریت فضای سیاسی ایجادشده در سازمان ملل بررسی کرد؛ به‌ویژه آنکه این اقدام پس از خروج گروهی از هیئت‌های کشور‌های مختلف در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو انجام شده است.

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واکنش اولیه و پرخاشگرانه دنون به تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار تلاش بعدی او برای تبدیل این رویارویی به یک نمایش رسانه‌ای، بیش از هر چیز نشان‌دهنده حساسیت بالای نماینده رژیم صهیونیستی نسبت به حضور نماد‌های مرتبط با ایران در صحنه بین‌المللی است؛ تلاشی که به نظر می‌رسد با هدف تغییر فضای ایجادشده پیرامون هیئت اسرائیلی و بازگرداندن توجه رسانه‌ها به روایت مورد نظر تل‌آویو صورت گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، رژیم صهیونیستی ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار محکوم به شکست است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیرو‌های اسرائیلی از سال ۲۰۱۱ تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سلیمانی با اساس و ریشه داعش میحنگید و باید گرامی داشته بشه
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
شهید سردارحاج قاسم سلیمانی درستشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
نتانیاهو جرات یک شب ماندن در نیویورک را ندارد
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
فیلم/ آتش‌زدن آدمک نتانیاهو در نیویورک
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
سخنرانی نتانیاهو یک رسوایی تمام‌عیار بود
۱۲:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سخنرانی نتانیاهو یک رسوایی تمام‌عیار بود
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
داعش با حمایت آمریکا و غرب و اسرائیل به جنایات در سوریه ادامه می‌دهد
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
نیرو‌های ائتلاف نظامی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا جنایتکار از سال ۱۳۹۳ تاکنون در عراق و سوریه از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
نیرو‌های ائتلاف نظامی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۱۴ تاکنون در عراق و سوریه از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
۲
۶
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