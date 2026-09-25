سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به قرار گرفتن تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز هیئت ایران، با لحنی تند اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دنی دنون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در اقدامی که نشانه‌ای از حساسیت و واکنش عصبی تل‌آویو نسبت به نماد‌های مقاومت ایران تلقی شده است، با پرخاش نسبت به نصب تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز ایران اعتراض کرد.

دنون که در ابتدا با عصبانیت خطاب به حاضران می‌پرسید «چرا عکس قاسم سلیمانی را روی میز قرار داده‌اید؟»، پس از این واکنش تند، لحنی آرام‌تر به خود گرفت. وی سپس از فردی که همراهش بود خواست از این صحنه فیلمبرداری کند و مدعی شد قصد دارد «هدیه‌ای» به ایران بدهد. او درست کمی پس‌از پایان سخنرانی نتانیاهو، همان دستگاه استارلینکی را که نتانیاهو در سخنرانی‌اش سر دست گرفته بود،‌ برمی‌دارد و پیش ناصر اسدی، تنها دیپلمات حاضر در کرسی جمهوری اسلامی، می‌برد و با ادعای دوستی با مردم ایران می‌گوید: «اینو بگیر به کارت میاد و ما برای تغییر رژیم دعا می‌کنیم» اما اسدی کاملا بی‌اعتنایی می‌کند.

این رفتار سفیر رژیم صهیونیستی را می‌توان در چارچوب تلاش‌های تبلیغاتی تل‌آویو برای مدیریت فضای سیاسی ایجادشده در سازمان ملل بررسی کرد؛ به‌ویژه آنکه این اقدام پس از خروج گروهی از هیئت‌های کشور‌های مختلف در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو انجام شده است.

واکنش اولیه و پرخاشگرانه دنون به تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار تلاش بعدی او برای تبدیل این رویارویی به یک نمایش رسانه‌ای، بیش از هر چیز نشان‌دهنده حساسیت بالای نماینده رژیم صهیونیستی نسبت به حضور نماد‌های مرتبط با ایران در صحنه بین‌المللی است؛ تلاشی که به نظر می‌رسد با هدف تغییر فضای ایجادشده پیرامون هیئت اسرائیلی و بازگرداندن توجه رسانه‌ها به روایت مورد نظر تل‌آویو صورت گرفته است.

منبع: آناتولی