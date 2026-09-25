رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو در محور بیرجند به سربیشه ۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی گفت: ساعت ۲ و ۵۵ دقيقه بامداد و با اعلام مركز فوريت هاي پليسي مبني بر وقوع حادثه رانندگي در محور بیرجند به سربیشه محدوده پل مود بلافاصله مأموران و نيروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند.

وي گفت :در این حادثه يک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زابل در حرکت بوده با یک دستگاه تریلی ولوو که از مشهد به سمت زاهدان در حرکت بوده برخورد کرده است که بر اثر آن، ۶ نفر مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: علت تصادف توسط کارشناسان پليس راه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی راننده اتوبوس تشخيص داده شده است.