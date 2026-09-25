باشگاه خبرنگاران جوان - تیم تپانچه میکس با ترکیب وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز و شکستن رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی در جایگاه دوم مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفت و راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. مدال تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت‌ها است.

تیم تپانچه میکس هند در دور مقدماتی با ثبت ۵۸۷ امتیاز رکورد جهان را ارتقا داد. گلخندان و رستمیان هم رکورد میکس تپانچه ایران در رقابت‌های بین‌المللی را یک نمره افزایش داد.

امروز همچنین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان در خط آتش ایستادند. در پایان دور مقدماتی در بین ۳۹ تیرانداز، امیر محمد نکونام با ۵۸۲ امتیاز چهاردهم شد، پوریا نوروزیان و هادی غره‌باقی به ترتیب با ۵۷۶ و ۵۶۹ امتیاز و بیست و چهارم و سی و یکم ایستادند. همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و غره‌باقی با ۱۷۲۷ امتیاز در بین ۱۱ تیم در رده هفتم ایستاد.