باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهندس قهرمانی مدیر جهاد کشاورزی سلماس گفت: در سال زراعی جاری، ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار گندم آبی، ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار گندم دیم، ۴۰۰ هکتار چغندرقند و هزار و ۲۰۰ هکتار ذرت علوفهای در شهرستان کشت شده است.
او با اشاره به ارقام گندم کشتشده افزود: در مزارع آبی از ارقام «میهن»، «پیشگام» و «سالار» و در مزارع دیم از ارقام «باران»، «واران»، «صدرا» و «آذر ۲» استفاده شده است.
قهرمانی درباره ارقام چغندرقند نیز گفت: ارقام مورد استفاده شامل ارقام خارجی «آنتیک»، «روزآمینا»، «آنامارتا»، «بتاسید» و «داویدا» و رقم داخلی «شکوفه» است. این ارقام از طریق نمایندگیهای کارخانههای قند تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفتهاند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی سلماس، در کشت ذرت علوفهای نیز ارقام «۷۰۴ مغان» از گروه دیررس و «BC678» از گروه میانرس به کار رفته است.
او با بیان اینکه کشت ذرت علوفهای و چغندرقند بهصورت مکانیزه انجام شده است، اظهار کرد: برای برداشت ذرت، ۳۸ دستگاه چاپر کششی در شهرستان فعال است و ۲۰ مزرعه الگویی نیز با هدف انتقال دانش فنی به بهرهبرداران کشت و مدیریت شده است.
قهرمانی افزود: ۴۰۰ هکتار چغندرقند شهرستان با کارخانههای قند خوی و ارومیه قرارداد دارد و پیشبینی میشود بیش از ۲۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود. همچنین پیشبینی برداشت ذرت علوفهای در سال جاری حدود ۶۶ هزار تن است.
مدیر جهاد کشاورزی سلماس با اشاره به برنامههای پشتیبان تولید گندم گفت: امسال ۴۲۰ تن بذر گندم آبی و ۴۱۸ تن بذر گندم دیم توزیع شده و بیش از هزار و ۸۶۰ تن کود اوره، ۱۴۰ تن کود فسفاته و ۷۰ تن کود پتاسه در اختیار مزارع قرار گرفته است. همچنین هفت پروژه بهزراعی برای ارتقای بهرهوری و بهبود تولید اجرا شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به قرارگیری شهرستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی اهمیت ویژهای دارد.