معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت ۱۱۴۷ داوطلب در آزمون مرحله نهایی سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور برای رقابت در ۲۳ رشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه برگزاری مرحله نهایی سی و یکمین آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور در حوزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: آزمون المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ در دو مرحله متمرکز همزمان با کارشناسی ارشد در ۲۵ و ۲۶ تیر و غیرمتمرکز نیز دوم مرداد در ۱۰ قطب برگزار شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور افزود: از مرحله متمرکز ۴۲۱ نفر و از غیرمتمرکز ۹۰۶ نفر (مجموع ۱۳۲۷ نفر) به مرحله نهایی سی و یکمین آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور راه یافتند.

وی در ادامه گفت: امروز مرحله نهایی سی و یکمین آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور با ثبت‌نام ۱۱۴۷ نفر در ۱۰ قطب ۲۳ رشته در صبح و بعدازظهر امروز جمعه برگزار می‌شود.

 آزمون مرحله نهایی سی و یکمین المپیاد دانشجویی کشور در رشته‌های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان‌شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» برگزار شد.

پیش از این، مرحله غیرمتمرکز در ۲ مردادماه در ۱۰ منطقه دانشگاهی برگزار شد. شرکت‌کنندگان مرحله غیرمتمرکز توسط دانشگاه خود گزینش شدند و پس از رقابت در قالب تیم‌های ۵ نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاه‌های مجری المپیاد در مراکز مناطق ده‌گانه معرفی شدند و در نهایت در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ راه‌یافتگان به مرحله نهایی معرفی شدند.

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شده است، در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کرده‌اند.

برچسب ها: المپیاد علمی دانشجویی ، سازمان سنجش کشور
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